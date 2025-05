Un journaliste rwandais et un média d’investigation italien honorés par la VUB et l’ULB

Le journaliste d’investigation rwandais Samuel Baker Byansi et la plateforme de recherche italienne contre le crime organisé IRPI (Investigative Reporting Project Italy) se sont vus décernés le titre honorifique pour la liberté de la presse par la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et l’Université libre de Bruxelles (ULB). Les prix ont été remis lors du Difference Day 2025, organisé vendredi à Bozar. Depuis dix ans, cet événement met en lumière les défis auxquels sont notamment confrontés les journalistes dans leur lutte pour la liberté d’expression.

Samuel Baker Byansi, basé à Bruxelles, a cofondé l’Unité M28 – une plateforme médiatique qui soutient les jeunes journalistes d’investigation en Afrique subsaharienne. Il a joué un rôle clé dans des affaires portées devant la Cour suprême du Rwanda et la Cour de justice d’Afrique de l’Est ayant mené à une meilleure protection des journalistes et des lanceurs d’alerte. Ses articles ont notamment été publiés dans Le Monde, The Guardian, Knack et Le Soir.

Pionnier du journalisme d’investigation international, l’IRPI est créée en 2011 lors d’une réunion de journalistes à la Conférence mondiale sur le journalisme d’investigation à Kiev. Depuis, la plateforme s’est bâti une réputation d’expert du crime organisé grâce à ses articles et révélations sur la mafia italienne et la corruption. L’IRPI a notamment collaboré sur les Panama Papers et Suisse Secrets.

Samuel Baker Byansi a dû fuir son pays pour ses critiques adressées à l’égard du gouvernement rwandais, tandis que l’IRPI entrave “sérieusement” les actions du crime organisé et de la corruption. Tous deux symbolisent la lutte contre la répression et la désinformation, a estimé le jury.

“Cela fait des années qu’ils dénoncent des abus malgré les menaces des autorités et de groupes puissants”, pointe le professeur de la VUB Ike Picone. “Ils ont parfaitement leur place dans cette liste de lauréats courageux.”

Belga