Avec le retour des voyageurs, le tourisme bruxellois entrevoit une reprise timide

Avec la levée de certaines restrictions sanitaires aux frontières, les touristes reviennent peu à peu dans la capitale.

Certes, les chiffres des visites dans les musées et de l’occupation des hôtels bruxellois ne sont pas encore revenus au niveau des années précédant la crise du Covid-19, mais la situation s’éclaircit pour un secteur lourdement touché par la pandémie depuis un an et demi.

Au Musée Horta, à Saint-Gilles, on confirme que “la billetterie est plus faible qu’avant la pandémie”, et qu’une incertitude persiste autour de ces chiffres de vente à l’avenir, vu les mesures sanitaires toujours en cours.

Dans le secteur hôtelier, on pointe un taux d’occupation de 47% en ce début de semaine de Toussaint, contre 80% les années précédentes.

Certains entrevoient seulement une reprise plus importante d’ici à 2024, voire 2025.

■ Reportage de Michel Geyer, Frédéric De Henau et Corinne Debeul.