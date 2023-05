Autrement : un nouveau regard sur le patrimoine d’après-guerre

Ce mardi soir dans Autrement, on vous invite à porter un autre regard sur le patrimoine d’après-guerre.

Des bâtiments construits entre 1939 et 1999, notre capitale en compte des milliers. Mais entre la bruxellisation, la destruction massive du patrimoine historique et le style architectural, ces bâtiments gardent mauvaise presse. À l’initiative de la Région bruxelloise, durant un peu plus d’un an, une équipe a parcouru quatorze communes bruxelloises pour recenser ces bâtiments, et en dresser un inventaire.

Pour en parle ce mardi, Jean-Christophe Pesesse reçoit :

Géry Leloutre et Maurizio Cohen, coordinateurs de l'inventaire du patrimoine 39-99

Tom Verhofstadt, représentant de la direction du patrimoine culturel chez Urban.Brussels

Alison Inglisa, chercheuse à la Faculté d'Architecture de l'ULB

Kris Loix, architecte chez Archipelago

