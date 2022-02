Autrement : la non-binarité, une autre manière de vivre son genre

Cyprien Houdmont reçoit cette semaine quatre personnes qui s’identifient autrement que leur genre assigné à la naissance.

Dans Autrement, on interroge cette semaine la binarité de genre pour évoquer la non-binarité. Un genre à part entière, pour les personnes qui ne s’inscrivent pas dans cette binarité de genre, qui ne s’identifient ni strictement comme homme ni strictement comme femme, mais entre les deux, un mélange des deux ou aucun des deux.

Quelques jours après la polémique autour de l’inflenceur.euse Haron Zaanan, viré.e d’un restaurant, car son style vestimentaire dérangeait, Cyprien Houdmont discute de cette non-binarité avec quatre personnes qui s’identifient autrement que leur genre assigné à la naissance.

Autour de la table, il reçoit :

Lylybeth Merle (elle) : metteuse en scène, performeuse, comédienne et drag

Monel.le Sadow (iel) : comédien et metteur en scène, They collectif et drag

Eden M. Adam (iel) : comédien, They collectif et drag

Blanket La Goulue (iel) : chef.fe cuisine et drag

