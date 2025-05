Autrement : comment rendre les espaces culturels inclusifs ?

Comment rendre les espaces cultures accessibles et inclusifs. Pendant plusieurs jours les LABDAYS rassemblent ateliers et conférences pour avancer sur ces questions.

La plupart des espaces culturels affichent leur volonté d’être inclusifs et pourtant les barrières sont encore très nombreuses pour y parvenir vraiment, comment les réduire ? C’est l’un des objectifs des Labdays, curatés par Maak and Transmettre et l’Architecture qui dégenre, grâce à des conférences et des ateliers, notamment un atelier pour penser des assises pour toustes et notamment pour les corps gros.

Avec Anabelle Hoffait, de l’Architecture qui dégenre,

Estiel Vandeweeghe, de la Centrale for contaporary art

et Marie-Amah Kouadio, de Fat Friendly asbl.