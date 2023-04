Autrement : comment réduire au mieux les déchets hospitaliers

Dans Autrement, Jean-Christophe Pesesse évoque les déchets produits par les hôpitaux et qui demandent un traitement spécifique.

Une dizaine d’institutions hospitalières sont présentes en Région bruxelloise et cela crée son lot de déchets dans la capitale. On compte ainsi plus de 11 000 tonnes de déchets hospitaliers chaque année en Région bruxelloise. Plus précisément, on compte 1 633 tonnes de rebuts infectieux et plus de 9 200 tonnes assimilées aux ordures ménagères. Réduire ces déchets se révèle donc être un véritable défi pour ces institutions.

Un programme consacré à la réduction de ces détritus spécifiques est actuellement mené dans six hôpitaux bruxellois pour améliorer la gestion des déchets et les traiter au mieux.

Pour discuter de cette thématique, Jean-Christophe Pesesse reçoit cette semaine :

Claire Dufour , responsable Affaires publiques aux Cliniques universitaires Saint-Luc

, responsable Affaires publiques aux Cliniques universitaires Saint-Luc Lauriane Tribel , chargée de projet RSCE au CHIREC

, chargée de projet RSCE au CHIREC Nawalle Neqrat , attachée à la direction générale et chargée de projet au CHU Saint-Pierre

, attachée à la direction générale et chargée de projet au CHU Saint-Pierre Maï Shafei, chargée de projet à l’ONG Health Care Without Harm Europe

► Retrouvez Autrement chaque mardi à 18h25 sur BX1 et en replay 24h/24 sur notre site