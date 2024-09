Aurélie Czekalski (MR) : “Jeter l’opprobre sur notre président de parti est une fausse excuse”

Aurélie Czekalski (MR), conseillère communale à Uccle, députée régionale et vice-présidente de la commission Environnement du gouvernement bruxellois, était l’invitée de Bonjour Bruxelles.

Aurélie Czekalski a notamment commenté le contexte difficile de la formation du gouvernement bruxellois, du côté néerlandophone, avec Fouad Ahidar désormais en position d’être formateur. N’est-elle pas la conséquence d’une communication agressive et du refus de collaborer avec Elke Van den Brandt, dans le chef du MR ? “Non ! Elke Van den Brandt a une responsabilité, elle devait former une majorité côté néerlandophone. Trois mois plus tard, rien n’avance, alors que côté Francophone, le MR, le PS et Les Engagés l’ont fait.” “Il y a eu de la mauvaise volonté. Jeter l’opprobre sur notre président de parti est une fausse excuse.”

Le dossier de la zone de basse émission arrive demain sur les bancs de la commission Environnement du parlement bruxellois, dont Aurélie Czekalski est vice-présidente. Le MR a pris la main sur cette commission? “Oui! Le déploiement de la zone de basse émission est un dossier très important pour nous mais il faut que cette transition soit socialement juste et équilibrée économiquement. et on s’est rendu compte que les citoyens ne sont pas prêts pour la première phase prévue pour janvier 2025. (…) Il appartient aux politiques de prendre des mesures pour décaler cette phase de déploiement de la LEZ. C’est pour cela que nous avons convoqué une commission demain.” Et d’indiquer que le MR veut aller vite sur ce dossier et espère que le dossier passera en plénière dans les prochaines semaines. Aurélie Czekalski indique encore que l’avis du Conseil d’Etat n’est pas forcément nécessaire.

Autre dossier prioritaire pour le MR : les primes “Rénolution”. Le MR demande au gouvernement actuelle de “se débrouiller” pour que les primes soient versées. “Nous déposons une proposition de résolution qui demande au gouvernement bruxellois de déposer un ajustement budgétaire pour que les personnes qui ont engagé des travaux en 2024 et sont éligibles reçoivent leurs primes.”

►Ecouter l’interview d’Aurélie Czekalski, conseillère communale à Uccle et députée régionale MR