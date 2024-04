Audi Brussels : un sous-traitant met fin aux contrats de 76 intérimaires

Imperial Logistics, l’un des sous-traitants de l’usine Audi Brussels de Forest, a décidé de ne pas renouveler les contrats de ses 76 travailleurs intérimaires, s’insurgent jeudi l’ACV-CSC Metea et la CNE. Les syndicats chrétiens appellent une nouvelle fois la direction du constructeur à recevoir au plus vite les partenaires sociaux pour développer un plan d’avenir “réaliste” pour l’entreprise et ses sous-traitants.

Jeudi dernier, Audi Brussels avait annoncé le non-renouvellement des contrats des 371 travailleurs intérimaires de l’usine de Forest. Une mesure qui prendra effet le lundi 8 avril prochain, jour où doit reprendre la production sur le site, et qui a provoqué le dépôt d’un préavis de grève de la part des socialistes de la FGTB et des libéraux de la CGSLB.

Mercredi, l’ACV-CSC Metea et la CNE ont été informés par un courriel de la direction d’Imperial Logistics que les contrats des 76 travailleurs temporaires ne seront pas renouvelés. “Le fait que la direction n’ait même pas eu le courage d’annoncer et d’interpréter cette décision lors d’un moment de concertation sociale ne fait qu’ajouter à la colère de nos militants et travailleurs“; commentent les syndicats chrétiens, “désabusés et profondément déçus” de cet “effet domino“.

“Une fois de plus, un employeur apporte la preuve que les intérimaires sont pour lui des salariés de seconde zone auxquels on peut dire au revoir sans état d’âme“, ajoutent-ils.

L’ACV-CSC Metea et la CNE demandent à la direction d’Audi Brussels et d’Imperial Logistics de prendre leurs responsabilités et d’entamer au plus vite une concertation avec les partenaires sociaux pour “développer un plan d’avenir réaliste pour Audi à Bruxelles et les sous-traitants“.

Les deux syndicats en appellent aussi aux responsables politiques belges afin qu’ils mettent un terme à ces pratiques “abusives” et qu’ils se penchent sur les droits et la protection des travailleurs intérimaires.

