Audi Brussels : la Région “ignorée” par le fédéral, le ministre Clerfayt va réunir une cellule de crise

Le ministre bruxellois de l’Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI), réunira le 23 octobre prochain une cellule de crise associant les ministres de l’Emploi et de la Formation des entités fédérées, les organismes d’emploi et de formation du pays, le ministre fédéral du Travail et l’ONEm. Objectif : “définir le plan d’urgence sociale et coordonner les interventions de chacun. Cette cellule sera rapidement élargie aux partenaires sociaux”, a annoncé mardi le ministre en affaires courantes.

Le gouvernement De Croo a annoncé il y a quelques jours la tenue, mercredi, d’une task force fédérale réunissant uniquement les syndicats et le fédéral.

“Pourtant, la semaine dernière, (le ministre fédéral) Pierre-Yves Dermagne avait annoncé au Parlement fédéral vouloir associer Bruxelles…”, a pointé Bernard Clerfayt, dans un communiqué.

“Lors de l’annonce de l’intention de réduire la voilure sur le site d’Audi Brussels, il appartenait au fédéral de mener les discussions avec les Régions pour maintenir l’activité sur le site. Aujourd’hui, et quand la direction de l’usine procédera aux licenciements des travailleurs, il reviendra aux Régions seules d’accompagner, de former et d’aider les travailleurs à retrouver un emploi“, a-t-il souligné.

“Mais le fédéral avance seul, faisant fi de la répartition des compétences“, a-t-il déploré, abondant dans le sens de la secrétaire d’État bruxelloise en charge de la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo), qui s’est exprimée en ce sens sur nos antennes.

M. Clerfayt a ajouté avoir mandaté Actiris et Bruxelles Formation pour identifier les parcours de formation à développer et les opportunités d’emploi qui s’offriraient aux travailleurs. Près de 6.000 offres d’emploi dans le secteur de l’industrie et de l’artisanat sont disponibles sur le site d’Actiris.

“Face aux conséquences que pourrait avoir la fermeture de l’usine d’Audi, il faut travailler ensemble… Unissons nos forces dans l’unique but d’offrir des perspectives pour le site d’Audi mais surtout pour les travailleurs“, a conclu Bernard Clerfayt.

► Notre dossier sur Audi Brussels

Belga – Photo : Belga