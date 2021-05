Attractivité du métier d’infirmier : Union4U remet un manifeste au Premier ministre

A l’occasion de la journée internationale de l’infirmière, une délégation de 4 personnes issues du syndicat du secteur des soins Union4U a remis mercredi à 12h00, à la chancellerie du Premier ministre Alexander De Croo à Bruxelles, un manifeste pour l’attractivité du métier des praticiens de l’art infirmier, que sont les aides-soignants et les infirmiers.

Ce texte propose un plan d’attractivité pour ces professions de soin à l’horizon 2030, qui passe notamment par une reconnaissance de la pénibilité. Il était accompagné d’un masque au logo du syndicat et d’un jeu de construction d’un bulldozer.

“Nous sommes venus demander au Premier ministre de construire les soins infirmiers de demain en collaboration avec le gouvernement“, explique Gaëtan Mestag, vice-président Syndicat Union4U. “Nous avons directement déposé notre manifeste au Premier ministre, car les ministres de la Santé sont nombreux et que d’autres ministres vont devoir travailler sur le dossier, comme notamment le ministre en charge des pensions. La pandémie a été un révélateur des difficultés qui sont dénoncées par les infirmiers depuis de nombreuses années. La période Covid-19 est aussi un accélérateur de cohésion entre les professionnels de l’art infirmier et on sent naître une révolte qui se fait entendre un peu partout et qu’on essaie de canaliser. (…) Ils savent qu’après la période Covid-19, il faudra encore travailler à plein régime pendant des mois pour rattraper les retards dans les soins classiques“.

■ Interview de Thierry Lothaire, président du syndicat Union4U