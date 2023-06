Attentats de Bruxelles : Nicholas Hintjens, un rescapé devenu réserviste à l’armée

Nicholas Hintjens était un jeune dentiste lorsque l’attentat frappe l’aéroport de Zaventem le 22 mars 2016. Secouru par les militaires, il a décidé de s’engager à l’armée et est devenu réserviste.

“Il y a l’explosion, et puis il y a le nuage qui monte et on voit plein de personnes blessées sous la terre“, se souvient Nicholas Hintjens, présent à l’aéroport lors des attentats de Bruxelles. Alors qu’il est blessé, il décide de se cacher dans le parking et finit par être secouru par des militaires.

Cette rencontre est un déclic pour lui : il prend la décision de s’engager comme réserviste.

Il soigne maintenant les dents des soldats un jour par semaine à l’hôpital militaire Reine Astrid. “Je suis devenu militaire et, maintenant, je me sens plus fort qu’avant. Ils n’ont pas réussi“, conclut-il en pensant aux terroristes.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Nicolas Scheenaerts et Maëlle Fontaine