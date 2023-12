Attentat à Bruxelles : une nouvelle mise en examen en France

Un homme a été mis en examen et écroué jeudi à Paris dans l’enquête sur l’attentat perpétré le 16 octobre sur la place Sainctelette à Bruxelles, faisant monter à quatre le nombre de mises en examen en France, a indiqué le parquet national antiterroriste (Pnat) sollicité samedi par l’AFP.

L’homme écroué jeudi est soupçonné d'”avoir aidé à armer l’auteur principal” Abdesalem Lassoued, a précisé le Pnat. Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et complicité d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste. Fin octobre, un troisième homme, dont la nationalité n’a pas été précisée, a également été mis en examen et écroué pour les mêmes chefs. Il est soupçonné d’avoir délibérément aidé l’assaillant dans la préparation ou la commission de l’attentat, a précisé la seconde source. Les enquêteurs ont notamment retrouvé des photographies sur un téléphone, prises en Turquie avant l’attaque, où on le voit manipuler une arme de poing semblable à celle retrouvée à Bruxelles, ajoute cette source. Il est aussi soupçonné d’avoir entretenu de nombreux contacts avec l’assaillant, échanges qu’il a ensuite effacés de ses réseaux sociaux, et d’adhérer lui-même à l’islam radical, explique la source proche. Avant cela, le 24 octobre, deux autres hommes, des Tunisiens âgés d’une quarantaine et d’une cinquantaine d’années, domiciliés en région parisienne, ont été mis en examen à Paris. En Belgique, trois personnes ont été arrêtées le 20 novembre dans le cadre de l’enquête belge. Deux des trois suspects sont inculpés d’assassinat dans un contexte terroriste et de participation aux activités d’un groupe terroriste, le troisième l’est pour infraction à la loi sur les armes. Selon des sources judiciaires, ces trois personnes ont été interpellées en lien avec les armes que possédait Abdesalem Lassoued, l’auteur de l’attentat du 16 octobre. Il avait utilisé un fusil automatique AR-15 lors de l’attaque et avait également caché deux armes de poing à proximité de son domicile à Schaerbeek peu après l’attentat.

Par ailleurs, un homme originaire de Tervuren a été placé sous mandat d’arrêt fin octobre dans le cadre de cette enquête, en lien avec le fusil automatique AR-15. Il nie toute implication. Le 16 octobre dernier, peu après 19h00, un attentat a été perpétré place Sainctelette dans le centre de Bruxelles. Un homme, Abdesalem Lassoued, a ouvert le feu sur un taxi. Deux passagers de ce véhicule ont été tués, l’un dans le véhicule et l’autre alors qu’il tentait de se réfugier dans le hall d’entrée d’un bâtiment. Le terroriste l’y avait cependant suivi et l’avait abattu. Un troisième passager avait été blessé dans le véhicule. Les personnes décédées étaient deux hommes de nationalité suédoise. Ils étaient à Bruxelles pour supporter leur équipe nationale de football, qui rencontrait ce soir-là celle de la Belgique, au stade Roi Baudouin. Le lendemain, Abdesalem Lassoued, qui avait revendiqué l’attaque dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, avait été abattu par un tir policier à Schaerbeek.

