Attentat à Bruxelles : une minute de silence avant les matchs du week-end partout dans le pays

Une minute de silence sera observée avant tous les matchs de football professionnel et amateur ce week-end en Belgique, en hommage aux deux supporters suédois tués lundi dans l’attentat de Bruxelles, a annoncé la Pro League jeudi.

Deux supporters suédois ont été tués lundi soir place Sainctelette à quelques heures du coup d’envoi du match Belgique-Suède. Celui-ci a été arrêté après la première mi-temps, les joueurs ne voulant plus remonter sur le terrain après avoir été mis au courant des événements.

“Le 16 octobre est gravé dans nos mémoires comme le jour où le monde du football a été touché en plein cœur, mais aussi comme le jour où la rivalité a fait place à l’unité et la fraternité“, déclare Manu Leroy, CEO ad interim de l’Union belge de football, dans un communiqué. “Le match a été arrêté, mais la tristesse ne nous quittera jamais. C’est la raison pour laquelle le week-end prochain nous tenons à montrer à nos amis suédois que nous les soutenons, et que nous supportons leur perte. Car c’est précisément cela le pouvoir du football : rassembler les gens, au-delà des frontières.”

“La fédération belge et les supporters belges nous ont déjà témoigné un grand soutien depuis les événements tragiques qui se sont produits lundi soir. C’est avec une profonde reconnaissance et gratitude que nous saluons le geste des Belges de s’associer à notre peine“, a dit Hakan Sjostrand, CEO de la fédération suédoise. “Cette minute de silence mise en place dans les compétitions belges montre que le peuple belge pense aussi aux victimes et à leurs proches. Enfin, la Fédération suédoise de football tient à remercier le monde du football et la police belges pour leur excellent travail, leur soutien et leur collaboration“.

Une minute de silence sera également observée avant les matchs en Suède.

Belga – Photo : Belga / Virginie Lefour