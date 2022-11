Attaque mortelle à Schaerbeek : les réactions des politiques et des syndicats

Plusieurs personnalités politiques, on réagit à l’attaque mortelle qui a eu lieu jeudi soir à Schaerbeek dans laquelle un policier a perdu la vie.

Le Ministre Président bruxellois, Rudi Vervoort a réagi sur son compte Twitter. Dans une série de tweets, il a notamment parlé d’un acte “intolérable qui ne peut laisser indifférent dès lors qu’il revient à s’en prendre à un des fondamentaux de notre société : la sécurité.”.

L’agression survenue ajd sur les policiers de la zone Bxl-Nord rappelle combien nos policiers sont exposés dans leurs fonctions. C’est un acte intolérable qui ne peut laisser indifférent dès lors qu’il revient à s’en prendre à 1 des fondamentaux de notre société: la sécurité. 1/3 — Rudi Vervoort (@rudivervoort) November 10, 2022

“Nos policiers risquent leur vie au quotidien pour assurer la sécurité de nos citoyens. Le drame d’aujourd’hui le démontre, une fois de plus“, a réagi, jeudi soir sur Twitter, le Premier ministre Alexander De Croo au sujet de l’attaque au couteau survenue à Schaerbeek et qui a coûté la vie à un policier.”Mes pensées vont à la famille et aux amis de l’officier décédé. Mon espoir sincère est que son collègue hospitalisé se portera bien“, a ajouté le Premier ministre.

“Quel drame horrible. Cet événement me brise le cœur“, a réagi jeudi soir la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden. “Mes pensées vont avant tout aux proches, aux membres de la zone de police et à l’ensemble de la police. Je suis la situation de près et reste en contact étroit avec le bourgmestre, le chef de corps et les services de police. Cette violence est inacceptable”

Quel drame horrible. Cet événement me brise le cœur. Mes pensées vont avant tout aux proches, aux membres de la zone de police et à l’ensemble de la police. — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) November 10, 2022

Le SLFP s’en prend aux politiques et à la Justice

Le syndicat SLFP Police a vivement réagi, jeudi soir, à l’agression de deux policiers à Schaerbeek, dénonçant dans un communiqué “un énième cas de violence contre la police dans la Région de Bruxelles-Capitale“. “Un jeune collègue motivé de 20 ans est décédé aujourd’hui après des violences insensées contre la police (…) Et les hommes politiques, comme d’habitude, condamnent puis regarderont ailleurs le lendemain. Comme ils le font depuis des décennies“, martèle le syndicat.

La Justice porte aussi une responsabilité “écrasante”, selon le syndicat: “Les années d’impunité à Bruxelles et dans d’autres grandes villes contribuent au fait que les auteurs de violences à l’encontre de la police et d’autres personnels de secours n’ont que peu à craindre. La Justice ne parvient toujours pas à collecter les chiffres exacts de la violence contre la police… Et encore moins d’en faire une priorité“. “Chers politiciens, chers magistrats, rassurez-vous… Nous réagirons très fort !”, conclut le syndicat.

De son coté, la CGSP se dit “consternée” et “atterrée” par “ce nouvel assassinat d’un jeune policier et de la tentative d’assassinat sur son collègue“, écrit vendredi le syndicat socialiste dans un communiqué. Celui-ci demande que le gouvernement mette en œuvre les moyens nécessaires pour faire au plus vite la lumière sur cette affaire. Le syndicat exige également que le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, diligente une enquête interne indépendante afin de savoir comment l’auteur a pu agir de la sorte sans que l’on puisse l’en empêcher malgré le fait qu’il ait annoncé son intention.

Quant aux pompiers de Bruxelles, ils ont tenu à apporter leur soutien aux policiers via un communiqué. “Les pensées de tout le personnel opérationnel, technique, logistique et administratif des Pompiers de Bruxelles accompagnent les proches, la famille et les collègues du défunt. Nous tenons également à souhaiter un prompt rétablissement au policier blessé, aussi pendant l’exercice de ses fonctions. Vous pouvez compter sur notre soutien inconditionnel.”

Avec Belga