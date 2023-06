Athlétisme : plusieurs Bruxellois dans la sélection pour les championnats d’Europe par équipes

Quarante-trois athlètes défendront les couleurs de la Belgique aux championnats d’Europe par équipes en Pologne. Belgian Athletics, la fédération belge d’athlétisme, a annoncé la sélection vendredi.

Les championnats d’Europe par équipes seront pour la première fois intégrés aux Jeux Européens, qui auront lieu aux alentours de Cracovie. La compétition d’athlétisme débutera mardi prochain, un jour avant la cérémonie d’ouverture officielle, et durera six jours. La Belgique entrera dans le stade Slaski de Chorzow dans la plus haute des trois divisions lors des trois derniers jours de compétition, de vendredi à dimanche. Seize nations s’affronteront dans chaque division sur 37 disciplines. Une attention particulière sera portée au 4×400 mètres mixte car des points pour le classement olympique seront distribués à l’occasion de la dernière course, dimanche à 18h40. Kevin et Dylan Borlée, Jonathan Sacoor, Camille Laus, Cynthia Bolingo et Hanne Claes sont qualifiés pour cette épreuve. Plusieurs d’entre eux concourront également en individuel: Kevin Borlée et Cynthia Bolingo sur 400m, Camille Laus sur 800m et Hanne Claes sur 400m haies.

La sélection comprend également la coureuse de haies Anne Zagré, le perchiste Ben Broeders, la sprinteuse Rani Rosius, le nouveau recordman de Belgique du lancer de javelot Timothy Herman et le sauteur en hauteur Thomas Carmoy. La double championne olympique d’heptathlon Nafi Thiam ne sera pas en Pologne. Les Belgian Tornados Jonathan Borlée et Alexander Doom, entre autres, ainsi que les coureurs de demi-fond Eliott Crestan et Tibo De Smet manqueront également à l’appel. C’est la deuxième fois que l’athlétisme est au programme des Jeux européens. Il en avait été de même en 2015 lors de la première édition de l’événement à Bakou en Azerbaïdjan, mais il s’agissait alors exclusivement de championnats d’Europe pour les pays de troisième division.

Belga