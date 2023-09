Assemblée générale de l’ONU: un bruxellois portera la voix des jeunes

Ce samedi 16 septembre, c’est le lancement de la 78ᵉ Assemblée générale de l’ONU à New York. Une délégation belge composée du Premier ministre, de la ministre des Affaires étrangères et de la Reine Mathilde fera le déplacement. Deux porte-paroles des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles prendront part au voyage, dont le bruxellois Samuel Muaku. Portrait.

Membre du Forum des jeunes (FDJ), l’organisme porte-voix des jeunes en communauté française, Samuel Muaku est devenu “délégué ONU” suite à une candidature qu’il avait posée. Une fonction qui lui donne un mandat pour deux ans et qu’il exerce depuis avril 2022. “C’est un honneur et c’est surtout une grande responsabilité. Il y a une première année où l’on se concentre davantage sur l’échelon local et national et la deuxième année est, elle, plus axée sur une mission internationale, dont celle à l’assemblée générale de l’ONU”, explique l’étudiant en bachelier de 21 ans au micro de Fanny Rochez.

“Porter la voix des jeunes”

“Fan de politique”, Samuel Muaku, qui a brièvement officié comme attaché parlementaire au parlement bruxellois en 2022, affirme s’être engagé pour les jeunes afin de “donner un sens à sa participation citoyenne“.

“Le Forum des jeunes travaille sur différents projets. L’objectif premier, c’est de présenter ces projets et pourquoi pas essayer de porter la voix de jeunes, du moins défendre leurs intérêts. (…) Notre travail, c’est de dire réellement ce que les jeunes pensent et ce qu’ils aimeraient comme changements”, a-t-il expliqué.

Intégrer l’environnement dans l’éducation

La préservation de la biodiversité sera l’une des priorités à l’occasion de cette 78ᵉ Assemblée générale de l’ONU. Cette dernière débutera par le Sommet sur les objectifs de développement durable (ODD). Selon le FDJ, 94% des jeunes souhaite voir la thématique environnementale occuper une place prépondérante dans leur cursus scolaire. “Chaque être humain a compris l’importance de la nature en 2023 ; c’est déjà un combat gagné. (…) Je pense qu’intégrer l’environnement dans l’éducation, en primaire, secondaire et même dans le supérieur, c’est très important afin de familiariser les gens avec certaines notions liées à l’écologie”, ajoute S. Muaku.

76% des jeunes estiment n’avoir que peu ou aucune influence sur les décisions politiques

Selon le FDJ, 76% des jeunes estiment n’avoir que peu ou aucune influence sur les décisions politiques. Or, cette année, les élections européennes seront accessibles dès l’âge de 16 ans. Pour le délégué, c’est une opportunité : “en une année, on a toutes ces élections, il faut que cela soit axé sur la participation des jeunes. Il faut mettre en place des choses pour favoriser cette participation (…) sont-ils au courant qu’il faut s’inscrire avant de voter ? “

À New-York, le délégué participera au Sommet sur les ODD, à la semaine ministérielle de l’Assemblée générale des Nations Unies, ainsi qu’au lancement de la Troisième Commission chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles.

