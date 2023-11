Asile et migration : les tuteurs de mineurs étrangers non accompagnés (Mena) ne sont temporairement plus payés

Les 660 tuteurs actuels de mineurs étrangers non accompagnés (Mena) ont reçu un courrier du SPF Justice la semaine passée leur annonçant qu’ils ne peuvent, pour le moment, plus être payés, rapporte La Dernière Heure mardi.

Le courrier envoyé en fin de semaine dernière précise ceci : “Nous souhaitons vous informer que le budget accordé au service des Tutelles pour l’année 2023 est épuisé. Cela a pour conséquence que nous ne pouvons, pour le moment, plus payer vos diverses indemnités (forfaitaires et administratives, remboursement de frais de déplacements,…). C’est le cas pour les factures des interprètes. Nous sommes sincèrement désolés pour ces désagréments que cette situation provoque et nous vous laissons évidemment le choix d’accepter ou de refuser de nouvelles missions.”

La missive précise que les paiements “pourraient” reprendre début décembre mais du côté des tuteurs, on se montre sceptique. “Ils n’ont tout simplement plus de sous et ils ne savent pas quand ils vont nous payer“, regrette Jean Danis, co-président de l’association des tuteurs francophones.

Une situation problématique étant donné qu’il n’y a jamais eu autant de Mena qui arrivent sur le sol belge. Actuellement, on estime à plus de 3.000 le nombre de Mena sur le territoire. “S’il n’y a plus d’argent, il n’y a plus de tuteurs, et donc plus de suivi des Mena qui vont se retrouver livrés à eux-mêmes dans la rue“, poursuit Jean Danis.

Ce courrier intervient alors que le ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, a annoncé ce lundi que de 300 à 400 mineurs non accompagnés (Mena) supplémentaires se verront attribuer un tuteur grâce au recrutement de quinze nouveaux tuteurs employés.

Avec Belga – Photo : Belga