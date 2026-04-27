Art Brussels 2026 attire près de 26.000 visiteurs : “Une ville artistique vivante et accueillante”

La foire d’art Art Brussels 2026 a accueilli 25.969 visiteurs. Elle dépasse ainsi largement le nombre de visiteurs de l’édition 2025, a indiqué l’organisation lundi.

Avec une sélection de 139 galeries issues de 26 pays et une nouvelle configuration pensée pour améliorer l’expérience des visiteurs, cette 42e édition s’est distinguée par sa « clarté, sa profondeur curatoriale et son engagement envers la qualité artistique », selon les organisateurs. Une attention particulière a également été portée aux présentations en solo ainsi qu’à la section « 68 Forward », qui met en lumière des artistes dont les pratiques ont façonné l’art contemporain entre 1968 et 2000.

Organisée pour la quatrième année consécutive à Brussels Expo, sur le site du Heysel, la foire affirme que Art Brussels 2026 confirme une nouvelle fois sa position parmi les principaux rendez-vous européens dédiés à l’art contemporain. « Il s’agissait d’une édition dynamique et tournée vers l’avenir, marquée par une forte participation internationale, des présentations ambitieuses et une énergie vibrante », conclut l’organisation.

“Bruxelles a une fois de plus prouvé qu’elle est une ville artistique vivante et accueillante, avec une atmosphère remarquable tout au long de la semaine et un fort sentiment de communauté pendant la foire”, ajoute Nele Verhaeren, directrice générale d’Art Brussels.

La prochaine édition d’Art Brussels se tiendra à nouveau à Brussels Expo, du jeudi 15 au dimanche 18 avril 2027.

Belga