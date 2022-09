Archiweek : la tour Brunfaut est en pleine revalorisation

Située à Molenbeek-Saint-Jean, la tour Brunfaut est en travaux. Au lieu de la détruire et de construire un nouveau bâtiment, les architectes ont préféré transformer l’ancien immeuble.

Cinq nouveaux étages vont être ajoutés à la tour Brunfaut à Molenbeek. Les quelque 97 logements sociaux, qui avaient été désertés, n’étaient plus aux normes sécuritaires. Afin de donner une nouvelle vie au bâtiment, des architectes ont décidé de le revaloriser. “On a utilisé 100% de la structure déjà existante“, explique Renaud Van Espen, l’architecte responsable de la rénovation, “on a élargi la tour d’1m50 de part et d’autre pour reprendre une rehausse de cinq étages“. Revaloriser permet notamment de diminuer l’empreinte écologique des travaux.

La tour Brunfaut accueillait aujourd’hui la présentation de la prochaine semaine de l’architecture. Celle-ci débute le 15 octobre et porte sur le thème “Urban Sourcing”, à savoir l’utilisation de matières premières présentes en ville. Actuellement, les bâtiments qui ne sont plus aux normes sont entièrement détruits avant d’en construire un nouveau. Par cette thématique, urban.brussels souhaite montrer qu’il est possible de construire et de rénover grâce à des matériaux déjà présents en milieu urbain et que Bruxelles peut-être une véritable mine de ressources.

■ Reportage de Maxime Deschamps, Pierre Beaudot, Charles Carpreau et Corinne De Beul