Après plusieurs semaines de fermeture forcée, Flagey rouvre ses portes

Fermée depuis le 24 décembre suite aux mesures décidées par le Comité de concertation du 22 décembre dernier, cette institution culturelle bruxelloise annonce qu’elle rouvre ses portes au public à partir du 29 janvier.

Dans un communiqué de presse, le bâtiment Flagey annonce rouvrir son Studio 4 (d’une capacité de 862 places) avec une jauge à hauteur de 70%. Le Studio 1 (156 places) et le Studio 5 (120 places) seront totalement accessibles puisqu’ils ne dépassent pas la jauge de 200 personnes. Jauge instituée par le comité de concertation.

Se munir du CST

Pour les spectateurs de 16 ans ou plus, une vérification du Covid Safe Ticket sera faite. Le port du masque sera obligatoire dans l’enceinte, dès 6 ans ou plus, et ce durant toute la visite. Les bars seront également ouverts, avec l’obligation de consommer assis, et les tables ne peuvent pas accueillir plus de six personnes.

Sur son site internet, Flagey conseille d’arriver à l’avance afin de pouvoir effectuer les vérifications du Covid Safe Ticket, du ticket d’entrée et d’une pièce d’identité.

Pour plus d’informations et pour découvrir le programme, cliquez ici.

■ Duplex de Samia Er-Rami et Loic Bourlard