Après Pacheco, d’autres centres de vaccination ouvrent pour les 5-11 ans

Dans un message posté sur Facebook, Alain Maron (Ecolo) explique que la phase de test est terminée. Place maintenant à l’ouverture des autres centres de vaccination pour les 5-11 ans.

Dès le 22 décembre, la COCOM lançait la phase pilote. Une période de trois semaines durant laquelle ce centre de vaccination était le seul à administrer les doses de vaccin contre le Covid-19 aux enfants. Cette phase arrive à son terme ce vendredi. Sur Facebook, Alain Maron (Ecolo), ministre bruxellois de la santé, indique que c’est une réussite.

Tous les créneaux réservés

“La phase de test pour la vaccination des enfants à Bruxelles se termine à la fin de cette semaine : et c’est un succès ! Tous les créneaux pour les 3 semaines de test ont été réservés en seulement deux jours“. Ce sont plus d’une centaine d’enfants par jour qui ont été vaccinés, soit “plus du double de ce que nous avons estimé, et les retours sont très positifs : les vaccinateurs ont un très bon contact avec les enfants, l’univers ‘Schtroumpf’ rend le lieu ludique et la récompense est très appréciée“, explique Alain Maron.

L’ensemble des grands centres de vaccination ouverts

Chez nos confrères de La Capitale, Fatima Boudjaoui, porte-parole de la COCOM explique que les six autres centres de vaccination bruxellois vont ouvrir leurs portes aux enfants de 5 à 11 ans, pour la plupart à partir de lundi : Forest (dès ce samedi), Anderlecht RSCA, Joli-Bois à Woluwe-Saint-Pierre, l’hôpital militaire à Neder-Over-Heembeek, Molenbeek et Uccle, ainsi qu’à l’hôpital des enfants Reine Fabiola et Saint-Luc (à partir du 11 janvier).

Voici les horaires des centres de vaccination, adaptés aux enfants :

Anderlecht : mercredi de 12h30 à 18h00 et samedi de 8h30 à 14h00

Forest : samedi de 9h30 à 16h30

Hôpital Militaire Reine Astrid : du lundi au vendredi de 15h00 à 17h00

Molenbeek : mercredi de 12h30 à 17h30

Pacheco : du lundi au samedi de 9h30 à 17h00

Uccle : mercredi de 14h00 à 16h30

Woluwe-St-Pierre : lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 17h00, mardi et mercredi de 9h00 à 21h00

Y. Mo. – Photo : BX1