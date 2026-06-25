Après la grève, Bruxelles-Propreté poursuit la reprise progressive des collectes

À la suite de la grève de mardi dernier, qui a perturbé la collecte des sacs poubelles, les équipes de Bruxelles-Propreté poursuivent leurs opérations de rattrapage. Celles-ci devraient encore prendre quelques jours, notamment en raison de la canicule, qui réduit aussi les capacités opérationnelles de l’agence.

Le but des opérations de rattrapage consiste à collecter un maximum de sacs qui traînent sur les trottoirs en se concentrant prioritairement sur les sacs blancs et orange. Les flux alimentaires sont progressivement évacués et tous les sacs orange, non collectés le mardi 23 juin, seront ramassés d’ici la fin de la journée.

Concernant les sacs blancs, les opérations avancent également avec l’injection de camions supplémentaires ce matin. Mais, vu les quantités importantes, notamment à Uccle, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Schaerbeek, le ramassage complet pour ces communes comme pour d’autres quartiers, moins impactés, ne sera pas finalisé avant ce vendredi fin de journée.

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Les sacs jaunes et bleus non ramassés le 23 juin sont particulièrement présents à Etterbeek, Jette, Molenbeek, Uccle et Woluwe-Saint-Lambert. Vu le manque de moyens disponibles, ces flux ne seront pas ramassés avant le début de la semaine.

À la différence d’autres services publics, une grève dans le secteur de la propreté engendre des conséquences cumulatives qui complexifient les opérations de reprise du travail. Les sacs non collectés pendant la période de grève s’ajoutent à ceux déposés lors du retour à l’activité normale, ce qui allonge la durée nécessaire à la résorption complète. Ce phénomène constitue l’une des raisons pour lesquelles la remise en état exige davantage de temps.