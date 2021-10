Apprendre à coder dès le plus jeune âge et aussi quand on est une fille

Ce week-end aura lieu le festival I love sciences au Heysel ainsi que le Printemps numérique. Et dès le 18 octobre débutera la Semaine numérique. Plusieurs événements pour une même cause: attirer des jeunes vers les métiers du numérique.

Parmi les exposants, les curieux pourront découvrir le travail de l’ASBL We are coders. Nathalie Kuborn en est la créatrice. Pour elle, il est important d’attirer les jeunes vers les métiers de la programmation. “La programmation devrait être enseignée à l’école comme les maths ou le français. C’est une matière très importante et la digitalisation va se poursuivre. C’est intéressant d’avoir des notions de codage surtout dans une société qui devrait aller vers de l’open source.”

Avec son ASBL, Nathalie Kuborn initie les enfants dès 8 ans en partant des jeux vidéos et notamment du célèbre jeu Pong, celui avec deux bâtons servant de raquettes. “Au début, les enfants reproduisent et ils y ajoutent leur créativité. En 30 ou 45 minutes, ils peuvent avoir programmé un jeu d’arcade.”

We are coders met aussi l’accent sur les jeunes filles. Malgré les communications diverses, elles sont toujours moins nombreuses à se diriger vers des carrières dans l’IT. Et pourtant, c’est un secteur pourvoyeur d’emplois. Elle a donc créer un club spécial pour les filles afin de les mettre plus à l’aise.

Pour en savoir plus: I love sciences ou La Semaine numérique ou We are coders

■ Interview de Nathalie Kuborn, fondatrice de We are coders par Vanessa Lhuillier

Photo: Belga