“Appelle Alice” : prendre en charge les victimes de violences sexistes et sexuelles

Sur le campus Alma, le projet “Appelle Alice” est né pour faire le lien entre les victimes de violences sexistes et sexuelles et le Centre de Prise en Charge de ces dites violences.

En raison de l’augmentation des violences sexistes et sexuelles sur le campus, des étudiants ont mis en place, avec une entreprise de taxi, un moyen de transport pour rejoindre le Centre de Prise en Charge des Violences Sexistes Sexuelles (CPVS) à Saint-Pierre. En effet, entre le campus Alma et le CPVS, il y a plus de huit kilomètres, une difficulté pour les victimes qui ne sont pas toujours prises en charge rapidement.

Alors l’Assemblée Générale des étudiants de Louvain en Woluwe (AGW), la zone de police Montgomery et le groupe de Taxisverts, ont trouvé un moyen de conduire au plus vite les victimes d’agressions. Il suffit d’appeler le numéro de Taxisverts et de demander “Alice”pour qu’un taxi, avec un chauffeur formé, prenne en charge la personne et l’emmène au CPVS.

■ Un reportage de Perrine Hubinon, Michel Geyer, Gauthier Flahaux et Stéphanie Mira