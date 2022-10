Annick Hernot d’Audi Brussels devient la nouvelle présidente du conseil d’administration de Beci

La secrétaire générale d’Audi Brussels, Annick Hernot, vient d’être nommée présidente du conseil d’administration de Beci, la Chambre de commerce et Union des entreprises bruxelloises.

“C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie que je relève ce défi. Mon expérience actuelle me sera utile pour avoir, via Beci, un impact positif sur les entrepreneurs de Bruxelles”, a commenté Annick Hernot, qui a pris ses nouvelles fonctions hier/mercredi. “Bruxelles est confrontée à de nombreux défis, notamment dans les domaines de l’énergie, de la mobilité et de la durabilité. Et c’est ce à quoi je m’engage pleinement, avec Beci.”

D’abord avocate au Barreau de Bruxelles, Annick Hernot rentre dans le monde de l’entreprise en 1995, avec un poste de juriste chez Recticel, un acteur dans l’industrie du polyuréthane, en Belgique puis en Suède. 2014 signe son arrivée chez Audi Brussels, d’abord au service juridique, avant d’accepter, six ans plus tard, en 2020, le poste de secrétaire général.

Avec 3.000 employés, Audi Brussels “constitue l’un des plus grands sites industriels privés de Bruxelles.” Olivier Willocx, CEO de Beci, se réjouit de la nomination d’Annick Hernot : “Son expertise chez Audi Brussels, son expérience internationale et son réseau sont de fameux atouts pour Beci et par conséquent pour les entreprises bruxelloises”, lit-on dans le communiqué de Beci.