Anderlecht: une piscine publique en plein-air prévue pour juillet et août

La piscine baptisée “FLOW” et avec des dimensions de 17m x 7 se trouvera au bord du canal à hauteur du pont Pierre Marchant.

L’ASBL Pool is Cool, qui porte le projet, annonce l’ouverture pour début juillet, sur son site Internet. La piscine sera ouverte gratuitement l’après-midi. Il faudra réserver un créneau horaire jusqu’à 3 jours à l’avance sur place ou en ligne. Des vestiaires et des douches sont prévus. L’autorisation pour l’installation du bassin temporaire n’a pas encore été délivrée, mais l’association se montre très optimiste auprès de nos confrères de Bruzz.

Le bourgmestre anderlechtois Fabrice Cumps (PS) annonce, pour sa part, un espace sans voiture et des activités sportives, culturelles et pour les jeunes, est-il possible d’apprendre sur le site d’informations néerlandophone. L’ASBL Pool is Cool précise: “Il y aura des séances réservées aux femmes et des cours de natation pour les enfants et les adultes. La baignade n’est autorisée qu’en maillot de bain. Les maîtres-nageurs seront très attentifs, et les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte”.

J. Th. – Photo: Belga