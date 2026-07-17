Anderlecht: nouvelle étape franchie pour l’aménagement d’une piscine en plein air sur le toit du bâtiment “Manufacture”

Le gouvernement bruxellois réuni jeudi pour la dernière fois avant les vacances a franchi une étape déterminante en vue de l’aménagement d’une piscine à ciel ouvert à Anderlecht.

Il a approuvé dans ce sens, le lacement d’un marché DBFM (Design, Build, Finance, Maintain & Operate) pour la conception, la construction, le financement, l’entretien et l’exploitation d’une piscine sur le site des Abattoirs, à Anderlecht, a annoncé la secrétaire d’État à la Rénovation urbaine, Ans Persoons (vooruit).

La piscine sera installée sur le toit du bâtiment “Manufacture”. Selon Mme Persoons, “cela illustre une nouvelle manière de concevoir les équipements publics, en associant rénovation urbaine et transition climatique et environnementale”. Grâce à plus de 4 millions d’euros d’investissements publics, la toiture du bâtiment Manufacture a déjà été renforcée afin de pouvoir accueillir cette nouvelle infrastructure.

Le projet prévoit une piscine couverte de 25 mètres destinée notamment à l’apprentissage de la natation et aux clubs sportifs, un bassin d’apprentissage, une piscine extérieure, avec l’ambition de réaliser un bassin extérieur de 25 mètres accessible durant une longue saison estivale, des espaces récréatifs et de détente dont la conception sera laissée à la créativité des équipes d’architectes et d’exploitants.

L’eau du bassin sera chauffée grâce à la récupération de la chaleur résiduelle produite par les activités du bâtiment. “Avec cette nouvelle piscine, nous réinscrivons la baignade en plein air dans les infrastructures publiques essentielles de notre ville. C’est une nécessité, car chaque Bruxellois doit pouvoir trouver, lors des épisodes de chaleur, un lieu accessible où se rafraîchir, se détendre et profiter de l’espace public. Nous construisons donc une piscine ouverte à toutes et tous“, a commenté la secrétaire d’État.

L’équipement devra être ouvert au moins 3.500 heures par an, pendant 50 semaines minimum, avec des créneaux garantis pour les écoles, les clubs et le grand public. À terme, la piscine pourrait accueillir près de 400.000 visiteurs par an, faisant d’elle l’un des équipements publics les plus fréquentés de la capitale.

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Rédaction avec Belga/Photo: abattoir