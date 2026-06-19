Baignade en plein air: où en sont les projets bruxellois ?

Bruxelles rêve toujours de baignade en plein air.

Depuis la fin de Flow, la piscine éphémère qui a animé quatre étés entre 2021 et 2024, plus rien n’a bougé sur le dossier des zones de baignade dans la capitale. La dalle de l’installation est encore visible, mais c’est tout ce qu’il en reste.

La nouvelle déclaration de politique régionale affiche pourtant l’ambition de poursuivre les réflexions sur le sujet. Plusieurs projets sont dans les cartons.

À Anderlecht, un étang à Neerpede pourrait être aménagé, mais le permis délivré est gelé depuis deux ans, des riverains ayant saisi le Conseil d’État.

Toujours à Anderlecht, c’est le projet des abattoirs qui apparaît aujourd’hui comme le plus avancé : une piscine partiellement ouverte est prévue au-dessus de la future Manufacture, dans le cadre d’un partenariat public-privé associant des fonds flamands. Un marché public devrait être lancé prochainement, selon Ans Persoons, secrétaire d’État en charge de l’Environnement et le dossier devrait passer en gouvernement dans les prochaines semaines.

Le canal figure également parmi les pistes envisagées, notamment au sud de la ville où la qualité de l’eau est jugée suffisante.

Quelle que soit l’option retenue, il faudra encore patienter : une concrétisation avant la fin de la législature, en 2029, semble être l’horizon le plus réaliste.

■ Reportage de Thomas Dufrane