Anderlecht : l’occupation contre le projet A’Rive s’est faite expulser

L’occupation, située sur la Digue du Canal avait pour objectif de bloquer un projet de logements “de luxe” à Cureghem.

Un groupe d’habitants étaient rentrés dans les bâtiments le 19 novembre dernier pour bloquer le projet immobilier A’Rive. Ce projet, porté par BPI et Immobel, prévoit 524 logements dont une tour de 84 m de haut et un parking. Les habitants y voient une logique de gentrification du quartier, et s’y sont opposés. Le bâtiment occupé arbore encore de nombreux messages dont “Non aux logements de luxe” et “Promoteur, à ta tour d’avoir peur“. Durant un mois, de nombreuses activités y ont été organisées, dont des distributions alimentaires gratuites, des micro ouverts, et des activités pour les enfants.

Les occupants expulsés

BPI et Immobel se seraient opposés à l’occupation, et ont engagé une requête unilatérale auprès de la justice de paix d’Anderlecht, afin de procéder à une expulsion. La veille, un feu d’artifice avait été lancé du haut des toits, et une banderole affichant “Expulsion mais pas abandon” avait été déroulée, pour célébrer un mois d’occupation. Finalement, les occupants ont quitté les lieux pour éviter la confrontation avec la police, selon un communiqué.

Un recours avait déjà été introduit par Inter Environnement Bruxelles contre le permis d’urbanisme, et l’absence d’études préalables sur les incidences environnementales.

