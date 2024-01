Anderlecht : la Villa Kattekasteel restaurée pour soutenir l’agriculture durable et la biodiversité

Le Kattekasteel , situé aux limites de la commune d’Anderlecht, a été inauguré jeudi après plusieurs années de restauration visant à “soutenir l’agriculture durable et la biodiversité”.

Datant de 1909, la villa Kattekasteel, au style architectural de type “cottage”, a été acquise par la commune d’Anderlecht en 1962. Initié par la commune en 2015, le projet de restauration s’inscrivait dans le cadre du “Boeren Bruxsel Paysans”, qui vient en aide aux éleveurs urbains de la capitale.

L’espace agricole “test”, installé dans le Kattekasteel et sur les terrains voisins, entend ainsi “faciliter et augmenter la production alimentaire locale et écologique à destination des consommateurs bruxellois, notamment via la mise à disposition d’infrastructures et de terrains, le développement de circuits courts, ou encore par des actions de sensibilisation et de mise en réseau” – cela notamment grâce au soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) et de la Région bruxelloise.

Le site comprend la villa, une annexe et un jardin. Des bureaux, une salle de réunion et une conciergerie y sont par ailleurs installés. “L’ensemble revêt un intérêt patrimonial considérable, qui contribue à la protection de la vallée du Vogelzang, classé comme site d’intérêt naturel et paysager en 2009“, souligne l’échevine des Bâtiments, Fatiha El Ikdimi (Les Engagés).

Depuis octobre 2023, l’ASBL “Le début des haricots” gère l’espace test agricole. L’association CCN Vogelzang est quant à elle gestionnaire de la réserve naturelle située à proximité.

■ Interviews de Christophe Bourgeois, coordinateur service développement durable, et Fatiha El Ikdimi (Les Engagés), échevine des Bâtiments et de la Jeunesse à Anderlecht