Anderlecht annule la braderie de la rue Wayez en raison de la canicule

La braderie de la rue Wayez, prévue ce samedi 27 juin à Anderlecht, est annulée. Le Collège communal a pris cette décision afin de garantir la sécurité des riverains, des commerçants et des visiteurs, dans un contexte de fortes chaleurs annoncées.

Selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM), les températures devraient atteindre et dépasser les 35 degrés dès ce mercredi dans une grande partie du pays. Une alerte orange est en vigueur jusqu’à samedi inclus, jour initialement prévu pour l’événement.

Dans son communiqué, la commune explique que plusieurs facteurs ont motivé cette annulation, notamment la protection des publics vulnérables et la limitation de la pression sur les services de secours, déjà fortement sollicités ces derniers jours.

Un poste de la Croix-Rouge devait être installé sur le site, mais les autorités estiment que les conditions d’accueil et de gestion d’éventuelles interventions médicales ne sont pas optimales dans le contexte actuel.

Les organisateurs rappellent également que certaines zones de la braderie, notamment la place de la Résistance, devaient accueillir des animations pour enfants et des exposants en plein soleil, ce qui aurait accentué les risques liés à la chaleur extrême.

La commune souligne par ailleurs que les températures ressenties pourraient être encore supérieures aux valeurs annoncées, rendant la tenue de l’événement particulièrement difficile pour le personnel mobilisé, notamment la police, les gardiens de la paix et les services de propreté.

Anderlecht appelle enfin la population à la prudence face à cet épisode caniculaire et rappelle plusieurs recommandations essentielles : s’hydrater régulièrement avec de l’eau, éviter les efforts physiques, limiter l’exposition au soleil, prendre des nouvelles des personnes vulnérables et ne jamais laisser un enfant ou un animal dans un véhicule stationné, même pour une courte durée.

Rédaction