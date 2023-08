Amitié Sans Frontières offre des repas dignes aux personnes migrantes ou sans-abri depuis déjà 8 ans

L’association Amitié Sans Frontières fête son huitième anniversaire. Son activité est née au parc Maximilien dans un tout autre contexte, mais reste pour autant bien utile aujourd’hui.

Depuis huit ans, des bénévoles d’amitié Sans Frontières offrent un repas digne aux personnes migrantes ou sans-abri. L’initiative est née au parc Maximilien en 2015 : “On a constaté qu’ils étaient une centaine à faire la file le matin. On s’est dit qu’ils sont là depuis la nuit pour faire la file. On peut leur proposer un petit-déjeuner. C’est comme ça qu’on a commencé à préparer du thé, du café et des petits sandwichs“, raconte la fondatrice de l’association Riet Dhont.

Aujourd’hui, ils sont une dizaine de bénévoles à distribuer à boire et à manger dans une salle confortable. Celle-ci peut accueillir 450 personnes à table. Mais au début, il fallait composer avec les moyens du bord. “C’était complètement différent, surtout quand il y avait de la neige ou de la pluie. Il n’y avait rien. On amenait une table et on chauffait de l’eau“, se souvient Peter Van Lierde, bénévole de l’association.

Huit ans plus tard, l’association continue ses actions, car les demandes ne diminuent pas. “Les problèmes dans les pays s’agrandissent. Par exemple, le climat, la sècheresse ou la situation politique en Afrique“, fait remarquer Riet Dhont.

■ Reportage de Frédéric Hecht, Morgane van Hoobrouck et Pierre Delmée