Allocations loyer : un ancien fonctionnaire de Bruxelles Logement témoigne, l’opposition demande une commission d’enquête

Le versement de cette prime n’est toujours pas arrivé. Retard technique ou manque de volonté ?

Le problème des allocations loyer continue. Il s’agit d’une prime octroyée à certains ménages bruxellois qui se retrouve dans un logement privé, faute d’avoir un logement social. La Région avait promis leur versement pour ce mois de juin. Mais rien n’est encore arrivé. Un ancien fonctionnaire de Bruxelles Logement dénonce la situation tandis que l’opposition bruxelloise N-VA, PTB, Engagés et MR demande une commission d’enquête parlementaire sur la question.

Pour rappel, le 28 avril dernier, la secrétaire d’Etat au logement Nawal Ben Hamou (PS) affirmait en commission que 1.068 dossiers d’allocation loyer étaient en train d’être payés alors que, depuis huit ans, 13.000 familles précarisées sont dans l’attente de leur versement. Début juin, en commission, ce ne sont plus que 651 dossiers qui ont été annoncés comme achevés. Certains députés se sont interrogés face à ces chiffres qui diminuent.

“Je suis inquiète”

“Je suis quand même un peu inquiète parce qu’honnêtement j’étais persuadée qu’aujourd’hui vous alliez nous annoncer au moins le double de ce que vous m’aviez dit en avril. Et qu’on serait à 2000-2500”, avait alors réagi la députée Zoé Genot (Ecolo).

Ce à quoi Nawal Ben Hamou avait rétorqué : Inquiets, “on l’est aussi. On veut tous que cette allocation soit payée au plus vite et ça le sera de façon rétroactive donc toutes les personnes qui ont droit à cette allocation y auront droit. Et donc d’ici la fin de l’été ce sera terminé. On a eu un gros retard lié au RGPD“.

“Ces gens ne font rien depuis huit ans”

Mais est-ce vraiment qu’un simple retard technique ou y aurait-il un manque de volonté de la part de la SLRB et Bruxelles Logement, en charge de ces versements ? C’est en tout cas ce qu’affirme le lanceur d’alerte Claude Archer. “Mon rôle était de voir les statistiques du logement à l’Observatoire du Logement. Très vite je me suis rendu compte qu’on refusait de me donner les chiffres de combien de familles réellement avaient touché l’allocation au loyer. Ce chiffre est ridicule. Il est en moyenne de 200 familles depuis 8 ans”, explique-t-il.

Ancien fonctionnaire de Bruxelles Logement, Claude Archer estime que les procédures d’enregistrement ont été volontairement complexifiée pour décourager les familles qui demandent de l’aide. “En réalité ces gens ne font rien depuis huit ans, justifient leur poste de manager et refusent d’obéir aux ministres qui leur demandaient par exemple de fusionner avec la SLRB,” continue-t-il.

A l’heure qu’il est, seules 404 familles auraient reçu le versement de ces allocations loyer.

■ Un reportage de Bernard Denuit, Nicolas Scheenaerts, Laurence Paciarelli