Alfred Blondel, auteur de nombreuses sculptures bruxelloises, est décédé

Le sculpteur Alfred Blondel est décédé le 27 décembre à l’âge de 97 ans, a annoncé son fils Vincent Blondel, le recteur de l’UCL, sur les réseaux sociaux.

Né en 1926, Alfred Blondel a fait sa scolarité au Collège Saint-Michel. Docteur en droit et ingénieur commercial, il est également diplômé de l’Université de Chicago. Ce n’est qu’après une carrière internationale et peu après l’âge de 50 ans qu’il se découvre une passion pour la sculpture. “Encouragé par son épouse, il fréquente quelques académies, construit un atelier chez lui à Bruxelles, entame une énergique reconversion et travaille sans relâche et avec passion pendant plus de trois décennies“, raconte Vincent Blondel.

Alfred Blondel sculptera 513 terres cuites et produira 1342 bronzes. Ses oeuvres occupent aujourd’hui une douzaine de places à Bruxelles et dans le Brabant Wallon, mais aussi quantité de foyers en Belgique et à l’étranger.

BX1 – Photos : Vincent Blondel