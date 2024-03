Un Folon “insolite et méconnu” investit la Maison Autrique à Schaerbeek pour six mois

L’exposition, qui dévoile un Folon “méconnu et passionnant”, s’inscrit dans les divers événements mis sur pied par la capitale belge dans le cadre du nonantième anniversaire de la naissance de l’artiste belge.

Deuxième volet de l’événement “Folon. A journey in Brussels”, l’exposition propose aux visiteurs de découvrir plus de 120 objets ou oeuvres de l’artiste décédé en 2005 disposés dans les différents espaces du premier hôtel particulier réalisé par Victor Horta en 1893 pour le compte de son ami l’ingénieur Eugène Autrique. De la cave au grenier, des œuvres et des objets en tout genre, chinés par l’artiste tout au long de sa vie, investissent les lieux, que ce dernier n’a paradoxalement jamais visité, souligne Stéphanie Angelroth, directrice de la Fondation Folon.

Les visiteurs pourront découvrir ainsi au bel étage de la maison trois tapisseries dont Folon a réalisé les cartons. D’abord sceptique face à cette technique ancienne qu’il jugeait trop opaque pour y transcrire son univers, Folon se laisse cependant convaincre, explique la direction de la Fondation, par Robert Four, le directeur d’un atelier à Aubusson, réputée mondialement pour son art de la tapisserie. Le public pourra ensuite découvrir dans l’office, ce lieu où patientent les domestiques avec les plats avant de les servir dans la salle à manger, des carnets où l’artiste belge qui était également gourmand, a représenté des plats qu’il trouvait particulièrement alléchants. Aux murs figurent également des céramiques, autre discipline dans laquelle Folon s’est illustré. La collection de pots, cruches et autres bols prend, elle, ses quartiers dans la cuisine tandis que les jouets rejoignent la chambre d’enfant où un étonnant cabinet de curiosités a également trouvé sa place. La gabardine de l’artiste et les souliers sont rangés, quant à eux, aux côtés de ses nombreuses malles de voyage et autres chapeaux dans la chambre à coucher. Ses lettres et ses écrits intègrent pour leur part le bureau.

La bibliothèque accueille plusieurs sculptures ainsi que des éditions illustrées d’oeuvres littéraires. Une dizaine de gravures ornent par ailleurs les murs ainsi que la cage d’escalier et les paliers de la maison. Dans une pièce à l’étage, les visiteurs découvriront une autre facette de Folon au travers des clichés en noir et blanc de l’artiste. La photographie qui occupe une place importante dans son oeuvre révèle également, ajoute Stéphanie Angelroth, la capacité de Folon à “anthropomorphiser” les objets qui l’entourent. L’objet fait en effet partie intégrante de sa réflexion artistique, conclut Stéphanie Angelroth.

■ Reportage de Marine Guiet et Nicolas Scheenaerts