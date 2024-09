Alexia Bertrand (Open VLD) : “Pour siéger avec la Team Fouad Ahidar, il faudrait qu’il revoit son projet”

Alexia Bertrand (Open VLD), secrétaire d’Etat au Budget du gouvernement fédéral en affaires courantes, et en 2e position sur la liste communale conduite par Benoit Cerexhe à Woluwe-Saint-Pierre, est l’invitée de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles.

Plus de deux mois après les élections, toujours pas de fumée blanche pour le gouvernement bruxellois. Si les négociations avancent côté francophone, la situation reste compliquée du côté néerlandophone. Elke Van den Brandt (Groen), ex-formatrice du gouvernement côté néerlandophone, a décidé de jeter l’éponge et c’est Fouad Ahidar qui reprend le rôle de formateur. Ces deux derniers doivent se rencontrer ce jeudi.

“Le fait qu’Elke Van den Brandt ait décidé de jeter l’éponge passe automatiquement la main à la Team Fouad Ahidar, c’est le système institutionnel bruxellois“, constate Alexia Bertrand. “Mais l’Open VLD est extrêmement prudent face à ce parti qui a un a un programme plutôt communautariste dans lequel on ne se retrouve clairement pas.”

De quoi rendre une collaboration au gouvernement compliqué. “Ce n’est pas évident parce qu’on voit qu’il cible clairement un public en particulier. J’ai siégé avec Fouad Ahidar. Sur le débat de l’abattage rituel, il nous a dit qu’il ne pouvait pas imaginer un instant que Dieu laisse souffrir les animaux. Vous voyez que la place du religieux est extrêmement puissante. Je pense que ce sont des affirmations qui ont heurté beaucoup de monde, et à juste titre.”

“C’est son droit légitime de tenter de former une équipe aujourd’hui. Après, pour se retrouver avec lui sur une série de choses, il faudrait clairement qu’il revoit toute une série de ses déclarations et son projet“, ajoute-t-elle.

“Pour le budget, c’est le scénario redouté”

La conséquence de ce blocage politique, c’est notamment le budget qui n’est toujours pas bouclé au niveau bruxellois, tout comme au niveau fédéral. La date butoir du 20 septembre, initialement annoncée, ne sera pas respectée. Pour la secrétaire d’Etat au Budget, c’est le scénario redouté. “Pendant deux ans, j’ai dit que la catastrophe pour le budget, ce sont des affaires courantes longues car les coûts, notamment du vieillissement, continuent d’augmenter et, pendant ce temps, il n’y a pas d’efforts budgétaires. Plus on attend, plus l’effort sera important, plus cela va coûter cher. Je suis triste de voir que le formateur demande un report pour la fin de l’année. Ce n’est même plus la date du 15 octobre, le délai toléré par la Commission européenne. (…) Cela veut dire que l’on n’aura pas un budget pour l’année 2025 qui permettra de mettre en œuvre des réformes rapidement.”

■ Une interview d’Alexia Bertrand (Open VLD) au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles