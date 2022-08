Alexia Bertrand : “La mesure la plus efficace pour baisser la facture d’énergie, c’est l’isolation”

À quelques minutes du Codeco Energie, Alexia Betrand, cheffe de groupe MR au Parlement bruxellois, revient sur les possibles mesures à prendre pour réduire la facture d’énergie. Elle était l’invitée de +d’Actu sur BX1.

Pour Alexia Bertrand, un blocage de prix en matière d’énergie doit se faire au niveau européen. La cheffe de groupe explique qu’au sein de la série de mesures à débattre lors du Codeco pour la Belgique, la mesure la plus importante est la sécurité de l’approvisionnement, “les marchés réagissent évidemment à une crainte de rupture d’approvisionnement, et pour ça la meilleure mesure à prendre, c’est le prolonger les centrales nucléaires“.

Après le point de vue national, Alexia Bertrand se tourne vers le régional. Pour elle, l’isolation est un point non-négligeable pour faire baisser la facture d’énergie. “la Flandre a annoncé un milliard d’euros dans l’isolation du bâti et a baissé les droits d’enregistrement à 1% pour ceux qui rénoveraient leur bâtiment. Et je vous rappelle qu’à Bruxelles, on est toujours à 12,5%“. Autre point, pour baisser la facture, c’est de réformer le marché de l’électricité. Actuellement, la cheffe de groupe mentionne qu’il n’y a que deux fournisseurs à Bruxelles, “ce qui crée une absence totale de concurrence et donc une hausse des prix“.

En plus des mesures structurelles aux niveaux national et régional, Alexia Bertrand explique qu’il faudrait conseiller la population sur sa manière de réduire sa consommation au quotidien. Par exemple, en baissant d’un degré le chauffage.

Malheureusement, pour Alexia Bertrand, la rénovation du bâti reste un immense challenge à l’heure actuelle. “C’est vrai que j’aimerais voir une exemplarité des pouvoirs publics, car c’est en lien avec l’investissement dans l’infrastructure et dans le bâti qui n’a pas été fait. Et donc il ne faut pas confondre urgence et immédiateté, si on avait inscrit l’urgence dans le temps, qu’on avait planifié, on ne serait pas obligé de prendre des mesures dans l’immédiat aujourd’hui pour éviter de colmater“.

■ Camille Paillaud / Une interview de Fabrice Grosfilley