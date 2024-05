Alerte jaune à la pluie à Bruxelles

L’Institut royal météorologique (IRM) a émis vendredi une alerte jaune pour les précipitations abondantes attendues vendredi après-midi et samedi matin en Région bruxelloise ainsi que dans les provinces de Liège et du Brabant wallon. Celle-ci est d’application depuis vendredi 10h00 et le sera jusqu’à samedi 11h00.

Une zone pluvio-orageuse touchera principalement les régions qui s’étendent du nord/nord-est de la province de Liège à la Flandre orientale. Les quantités de précipitations seront comprises entre 25 et 50 millimètres en 24 heures, voire très localement davantage. Ailleurs dans le pays, de fortes averses orageuses pourront se produire très localement, “sans remplir les conditions d’une alerte à cause de leur spatialité moins importante”, a précisé l’IRM. Les provinces de Flandre orientale, d’Anvers, de Limbourg et du Brabant flamand sont également en alerte jaune.