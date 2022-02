Alain Maron sur l’abattage rituel : “Il n’est pas sain qu’une majorité se déchire”

Alain Maron, ministre bruxellois chargé de la Santé, Transition climatique, de l’Environnement, de l’Énergie et de la Démocratie participative (Ecolo), souhaite négocier au sein de la majorité sur le sujet de l’abattage rituel sans étourdissement.

La Région bruxelloise va-t-elle interdire l’abattage sans étourdissement comme la Flandre et la Wallonie qui ont déjà voté des réglementations dans ce sens ? C’est la question posée à Alain Maron, invité dans +d’Actu.

Lors des négociations pour former le gouvernement bruxellois en 2019, les partenaires n’avaient pas réussi à s mettre d’accord sur la question, qui ne figure donc pas dans l’accord de gouvernement. Mais DéFI a souhaité avancer sur ce dossier et faute d’accord au sein du gouvernement, un de ses parlementaires régionaux bruxellois, Jonathan De Patoul, a déposé une proposition d’ordonnance qui s’inspire des textes wallons et flamands. Ce qui a provoqué l’irritation de ses partenaires.

► À voir aussi | Versus : le débat sur l’obligation de l’étourdissement des animaux avant abattage relancé

Ce vendredi, Alain Maron a appelé la majorité (PS, DéFI ,Ecolo, Groen, Vooruit et OpenVLD) à trouver un terrain d’entente indiquant qu’il fallait éviter des majorités alternatives. “Je pense que ça n’est pas sain qu’une majorité se déchire complètement sur des dossiers. La sagesse voudrait qu’on trouve un terrain d’entente, en tout cas au sein de la majorité pour à la fois concilier la liberté religieuse d’une part et d’autre part des indispensables pour le bien-être animal, ça doit être possible. Je ne vais pas m’avancer sur la technicité. On doit trouver avec une intelligence collective un peu de sagesse, un compromis.”

Un appel à négocier au sein de la majorité pour éviter que la majorité bruxelloise n’aille au vote de manière dispersée.

► Retrouvez ici l’intégralité de l’interview d’Alain Maron

■ Anaïs Corbin/ Interview réalisée par Fabrice Grosfilley