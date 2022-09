Alain Maron : “Des conteneurs enterrés, c’est 10 000 places de parkings à supprimer”

Suite à la présentation de la réforme des collectes des déchets présentée ce jeudi, le ministre bruxellois de la Propreté publique, Alain Maron (Ecolo), était l’invité de +d’Actu. Il ne se dit pas contre l’idée des conteneurs enterrés seulement si le tri ne s’en trouve pas altéré.

Dès le 1er mai 2023, il y aura l’obligation de trier ses déchets alimentaires sur l’ensemble du territoire bruxellois. Notamment via le sac-poubelle orange.

Concernant la question des conteneurs enterrés, Alain Maron avance qu’il en existe déjà dans certains nouveaux quartiers et que les autorisations ont été données dans d’autres futurs nouveaux quartiers. “Si on voulait généraliser à l’ensemble de Bruxelles, je pense que c’est une discussion qu’on doit avoir de manière générale. Cela signifierait 3 000 ou 4 000 espaces de conteneurs à installer dans la ville. L’équivalent de 10 000 places de parking à supprimer. Est-ce que tous les bourgmestres et habitants vont être d’accord de supprimer 10 000 places de parkings sur la Région ? En tant qu’écologiste, ça ne me dérange pas, mais c’est sujet à question. Tout le monde doit être conscient de ce que ça signifie. C’est une décision radicale.”

Par ailleurs, le ministre ajoute que le tri serait moins bien fait dans les conteneurs enterrés que la collecte en porte-à-porte. “La municipalité de Barcelone, par exemple, repasse à un système de porte-à-porte pour augmenter la qualité de son tri, car avec les conteneurs enterrés, ils n’atteignaient pas les niveaux de tris exigés par l’Europe et pour des questions environnementales. On peut mettre en place des systèmes de conteneurs, mais il est hors de questions que ça nuise à la qualité du tri, on doit résoudre ce problème.”

■ Anaïs Corbin/ Une interview de Fabrice Grosfilley