Airbnb annonce des nouveautés… et regrette les nouvelles “lourdeurs administratives” à Bruxelles

La plateforme présentait des nouveautés ce mardi. Le directeur Europe a fait le point sur les chiffres en Europe et pointe une nouvelle législation contraignante à Bruxelles.

La plateforme de locations d’hébergements touristiques Airbnb a dévoilé mardi plusieurs nouveautés sur son site destiné aux voyageurs ainsi que son application à destination des hébergeurs. Emmanuel Marill, directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d’Airbnb, a par ailleurs fait le point sur les avancées de la plateforme en Belgique et en Europe, alors que les législations sur les meublés touristiques bougent, notamment à Bruxelles.

Le gouvernement bruxellois a présenté début octobre une révision de son projet d’ordonnance autour des meublés touristiques. Celui-ci préconise notamment un changement d’affectation urbanistique pour obtenir une attestation de conformité et un numéro d’enregistrement nécessaire à la location d’un bien sur le marché locatif touristique. Airbnb critique depuis plusieurs mois ce texte, évoquant la “lourdeur administrative” imposée aux hébergeurs. “Des milliers de personnes vont être impactées. Il leur deviendra difficile de gagner de l’argent, soit 4.800 euros par an en moyenne pour un hébergeur belge, ce qui représente plus qu’un 13e mois“, explique à l’agence Belga Emmanuel Marill.

“Signaux moins encourageants à Bruxelles”

“Nous allons voir comment nous pouvons les accompagner si ce projet d’ordonnance est voté tel quel.” “Nous sommes partisans du projet de règlement proposé par la Commission européenne, dont les contours sont plus lisibles. Il sera ainsi proposé aux villes qui font face à des problèmes de logement de mettre en place un système d’enregistrement simplifié, comme en France, où cela fonctionne“, ajoute-t-il.

S’il ne peut pas donner de chiffres précis sur le nombre d’hébergeurs en Belgique, le directeur européen confirme que le nombre d’hôtes et de nuitées réservées dans le pays “est en progression depuis deux ans“, après un flottement durant la période du Covid-19. “La hausse est surtout importante en Flandre, elle est également perçue en Wallonie. Cela se compte en milliers d’hébergeurs. En Région bruxelloise, par contre, nous avons des signaux moins encourageants en raison de la lourdeur administrative que pourrait imposer le projet d’ordonnance du gouvernement“, précise-t-il.

Airbnb ferait grimper les prix du marché locatif classique ?

Aux critiques selon lesquelles Airbnb ferait grimper les prix du marché locatif classique et mènerait à des difficultés de trouver un logement dans les centres-villes, Emmanuel Marill répond avec une étude menée en France, sur base de données publiques, par le cabinet d’audit PwC. “Elle montre que 92% des personnes sur le marché de la location de meublés touristiques sont des particuliers. Et les 8% restants louent plus de 120 jours par an un bien, ce qui en fait une activité dédiée. Mais cela ne veut pas dire qu’ils sont multipropriétaires“. Selon le directeur européen de la plateforme, “il existe un fantasme du professionnel multipropriétaire sur Airbnb. Il y a des professionnels qui ont leur activité dédiée sur Airbnb, mais c’est très rare. Et cette étude de PwC confirme que cette activité touristique a un faible impact sur la crise du logement en France. Je pense qu’on peut appliquer cette conclusion à bon nombre de pays en Europe.“

Plus de discussions “depuis longtemps” avec Bruxelles

Emmanuel Marill pointe par ailleurs la bonne “collaboration avec la Flandre et la Wallonie“, où “la réglementation est proportionnée“. “L’hébergeur doit pouvoir gagner de l’argent, mais il sait qu’il y a des contrôles pour éviter les abus. C’est dommage de ne pas faire cela à Bruxelles“, ajoute le responsable, qui confirme ne plus avoir eu “depuis longtemps” des discussions avec le gouvernement bruxellois, “alors que j’ai eu bon nombre de rendez-vous avec les représentants flamands et wallons“.

Des nouveautés sur le site

Entre ces discussions politiques au niveau bruxellois, mais aussi européen, la plateforme a dévoilé mardi de nouvelles mises à jour pour son site à destination des voyageurs. Des hébergements “coups de cœur“, qui ont obtenu une note moyenne de 4,9/5 et reçu d’excellents commentaires récemment, seront désormais mis en avant. Près de deux millions d’annonces sont concernées. “Nous souhaitons ainsi convaincre de nouveaux voyageurs à bien faire leur choix. Et pour les nouvelles annonces, celles-ci seront toujours mises en avant à travers les recherches. Il n’est pas question d’invisibiliser les hébergeurs récents“, commente Emmanuel Marill.

Les évaluations sont par ailleurs repensées pour permettre d’afficher plus de détails et de trier plus efficacement les commentaires. Les hôtes Airbnb ont également droit à une mise à jour de leur application dédiée, leur permettant notamment de plus facilement modifier leur annonce ou de bénéficier de l’appui de l’intelligence artificielle pour une visite guidée virtuelle de leur bien. Ces mises à jour sont déployées dès ce mardi à travers le monde.

