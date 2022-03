Ahmed Laaouej sur les réfugiés : ” Ne pas renvoyer la patate chaude aux communes “

Suite à l’arrivée massive de réfugiés ukrainiens à Bruxelles, Ahmed Laaouej, chef de groupe du Parti Socialiste à La Chambre et bourgmestre Koekelberg, affirme que sa commune prendra sa part de responsabilité sur l’accueil des ressortissants.

“Il y aura très certainement des gens à reloger à Koekelberg” reconnaît Ahmed Laaouej qui voit déjà sa commune enregistrer un certain nombre de personnes dont on sait qu’elles seront logées à Koekelberg chez des particuliers. “Nous prendrons une part de l’effort comme pouvoir public et nous soutiendrons les associations et les personnes qui souhaitent le faire dans un cadre à convenir, car il y a aussi des enfants, des familles, des publics vulnérables, il faudra faire très attention” alarme-t-il. ” Il y aura, début de semaine prochaine, avec ma collègue échevine de l’Enseignement, une rencontre de l’ensemble des forces vives de l’Enseignement à Koekelberg pour voir comment on peut accueillir ces enfants et se rappeler que ces enfants, à priori, ne parlent pas le français ou le néerlandais, il faudra des cadres particuliers et adaptés pour pouvoir les aider. Il faudra certainement un financement.”

Néanmoins, il ne considère pas que cela soit entièrement du ressort des communes. “Je vois que le secrétaire d’État Mr. Mahdi se présente comme étant le grand coordinateur, mais en même temps, il renvoie la patate chaude à tous les autres niveaux de pouvoir” interpelle-t-il. “J’attends de lui qu’il puisse débloquer des moyens et qu’il puisse être un vrai soutient aux pouvoirs publics, aux communes en particulier qui ont décidé d’assumer leur responsabilité. Il considère que ce n’est pas vraiment de son ressort, car ce n’est pas à proprement parler de la migration ou des réfugiés, moi, je lui demande au contraire d’être aux côtés des pouvoirs locaux qui vont se mobiliser et de ne pas renvoyer la patate chaude comme il le fait trop souvent en particulier vis-à-vis de Bruxelles.“

Concernant la décision européenne de protection temporaire pour tous les ressortissants Ukrainiens, cela soulève la question de la différence de traitement entre les réfugiés ukrainiens et les réfugiés syriens, afghans, irakiens, qui viennent de plus loin, mais qui fuient des guerres tout aussi atroces. Ahmed Laaouej n’est pas de l’avis du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi, qui justifie cette action par la proximité du territoire ukrainien.

“Un réfugié, c’est un réfugié. Que les gens qui sont bombardés soient d’Ukraine, de Syrie, d’Afghanistan ou d’ailleurs, le devoir de solidarité est de portée universelle. Il n’y a pas à sélectionner en fonction de l’origine des gens. Je crois qu’il doit se ressaisir, nous lui avons déjà demandé de se ressaisir au Parlement, il a été interpellé par plusieurs parlementaires.” Ahmed Laaouej concède cependant qu’il faut répartir les efforts non seulement au niveau de l’Union européenne, mais aussi au niveau belge. “Mais ça ne veut pas pour autant dire qu’on doit commencer à faire des catégories de réfugiés qui fuient la misère et la guerre en fonction de leur origine, ça n’a pas de sens” conclut-il.

■ Anaïs Corbin / Une interviewée réalisée par Fabrice Grosfilley