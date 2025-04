Ahmed Laaouej se dit prêt à former un gouvernement bruxellois sans le MR

Sur la RTBF et dans La Libre Belgique ce matin, Ahmed Laaouej, le président de la Fédération bruxelloise du PS, se dit disponible pour la formation d’un gouvernement bruxellois “avec ceux qui portent un projet progressiste pour Bruxelles”, dans un premier temps, pour voter un budget.

Partant du constat que le MR a rejeté le PS dans l’opposition, explique le socialiste, et surtout de l’impasse politique actuelle, “le PS veut prendre ses responsabilités (…) Voilà dix mois qu’on est sans gouvernement car le MR a été incapable de rassembler une majorité“, dit-il ce matin sur La Première. Ainsi, se dit-il prêt à former une majorité. “Nous sommes prêt avec toutes celles et ceux qui acceptent de ne pas être scotchés à NVA et de ne pas faire de l’Arizona bis à Bruxelles.” Avec qui ? Les Engagés ? Seront-ils prêts à se désolidariser du MR ? “Il faut leur poser la question.”

► Interview | Le PTB peut-il monter à la Région ? “Il faut que les conditions soient réunies et, pour l’instant, ce n’est pas le cas”

Au quotidien La Libre Belgique, M. Laaouej a dit “pouvoir”, en tant que président de la commission des Finances, “créer une plateforme parlementaire pour trouver une majorité et faire voter ce budget 2025, ainsi que les budgets à venir, tant qu’un autre gouvernement n’est pas mis en place, en s’appuyant sur le gouvernement bruxellois en affaires courantes (PS-Écolo-Défi-Groen-Vooruit-Open VLD), auquel viendraient s’ajouter “les partis qui considèrent qu’il y a nécessité d’assainir les finances“.

Sur la Première, il est allé un cran plus loin: “…le MR a décidé de rejeter la PS dans l’opposition… Le PS veut prendre ses responsabilités fort d’un mandat très clair des électeurs dont quasiment un sur quatre, à Bruxelles, a voté pour lui… Il est possible de trouver une majorité stable au parlement bruxellois, d’une cinquantaine de députés, qui permettrait d’adopter un budget pour permettre de remettre de l’ordre dans les comptes de la Région bruxelloise, mener des politiques de logement fondamentales, rencontrer les grands enjeux de cohésion sociale, de mobilité, le développement économique, la question de l’emploi pour donner un cap à la Région bruxelloise…. Il faut des gens qui acceptent de ne pas être scotchés à la N-VA, de ne pas faire de l’Arizona bis à Bruxelles, et pensent d’abord à celle-ci plutôt qu’à leurs intérêts partisans“, a-t-il notamment dit.

Rédaction, avec Belga

►Nos articles sur la formation du gouvernement bruxellois