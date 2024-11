Ahmed Laaouej (PS) : “Malheureusement, la méthode Trump est bien présente aussi chez nous”

Alors que la victoire de Donald Trump se fait de plus en plus sentir aux États-Unis, le président du PS bruxellois Ahmed Laaouej, invité dans Bonjour Bruxelles, y voit une nouvelle manière de faire de la politique qui est en train de s’imposer chez nous aussi.

“Donald Trump c’est quoi ? C’est créer des tensions en permanence dans la société, c’est pointer du doigt un certain nombre de minorités, de groupes sociaux, pour en faire les responsables et les coupables de tout“, estime-t-il. “On est vraiment face aujourd’hui à une façon de faire de la politique qui malheureusement déteint aussi dans d’autres pays, en particulier chez nous. (…) J’ai été au Parlement fédéral, j’ai vu les excès d’un certain nombre de partis politiques qui l’assument complètement et qui font du populisme.”

Dans le viseur du socialiste : les partis d’extrême droite, mais pas seulement. “Malheureusement cela contamine aussi certains partis de droite qui utilisent la même méthode : créer des tensions. On avait connu ça avec Alain Destexhe à l’époque. On pensait que cette page était tournée, mais je dois constater, hélas que, trop régulièrement, on repointe du doigt certaines minorités, certains groupes dans la population. Le MR par exemple, sur la question de l’immigration, la manière dont on pointe certaines minorités, la manière aussi dont il y a des ambiguïtés sur certains droits, les droits des femmes en particulier, moi je trouve qu’il y a vraiment, ici, un risque de dérive, et on doit le dénoncer.”

Le cas Hasan Koyuncu

La lutte pour le maïorat se poursuit à Schaerbeek. Le MR s’oppose à ce qu’Hasan Koyuncu, tête de liste socialiste qui a obtenu le plus de voix de préférence, devienne bourgmestre. Ahmed Laaouej y voit là une forme de racisme de la part du mouvement réformateur.

“C’est à David Leisterh, je pense, de clarifier aujourd’hui les attitudes de ses représentants à Schaerbeek. Je ne le soupçonne pas d’avoir une quelconque tendance au racisme ou à la xénophobie. Par contre, les vetos qui sont mis sur une personne en particulier, avec une chasse à l’homme qui est orchestrée depuis plusieurs semaines et qui est d’une violence et d’une brutalité inouïes me donnent à penser, clairement, avec des éléments en ma possession, qu’on est là dans une démarche qui a des relents racistes et xénophobes.”

