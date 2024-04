Agriculture, migration, cyclisme : Mini-Europe inaugure onze scènes miniatures, dans le cadre de la présidence belge

Le parc Mini-Europe, au Heysel, a inauguré ce lundi matin onze scènes miniatures, dans le cadre de la présidence belge du Conseil européen, ainsi qu’une exposition.

On y retrouve des cyclistes au bord d’un champ recouvert de neige et peuplé d’oiseaux, ou encore un petit groupe d’individus en pleine plantage d’arbres : le parc Mini-Europe a dévoilé ce lundi onze scènes miniatures, regroupées sous le titre de “EU in ME” (“L’Union européenne en moi / à Mini-Europe”, en français). L’inauguration a eu lieu en présence de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR), du président honoraire du Conseil européen Herman Van Rompuy (CD&V), et du chef adjoint de la représentation de la Commission européenne en Belgique, Tom De Smedt.

L’événement avait lieu à l’occasion de la présidence belge du Conseil européen, débutée le 1er janvier dernier, mais aussi des prochaines élections européennes (9 juin) et de la Journée de l’Europe (9 mai). “Ces scènes éclairent des thèmes importants comme la démocratie, la solidarité, le Pacte vert pour l’Europe, le Pacte sur la migration, les normes, l’économie et la politique agricole“, précise le parc dans un communiqué.

“L’objectif de ces scènes est, d’une part, de sensibiliser aux actions de l’Union européenne, et d’autre part de montrer que la coopération nous permet d’en faire plus et mieux“, indique Thierry Meeùs, administrateur délégué de Mini-Europe, “Qu’il s’agisse de la politique agricole commune, de la solidarité entre les pays et les régions, du Pacte vert ou du Pacte sur la migration, nous devons reconnaître que les états membres comptent sur l’UE pour résoudre des problèmes, parce que c’est plus efficace“.

“Esprit de l’Europe”

En marge de ces nouvelles scènes miniatures, Mini-Europe a aussi présenté son exposition interactive “Esprit de l’Europe”, visant à expliquant ces nouvelles mises en scène.

Au terme de la visite, des écoles d’une école de Tervuren ont planté, avec la direction du parc, un arbre miniature “en contribution symbolique à l’ambition européenne de planter trois milliards d’arbres d’ici 2030″, ajoute Mini-Europe.

ArBr – Photos : Mini-Europe