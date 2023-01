Actiris et Bruxelles Formation signent leur nouveau contrat de gestion

Ces contrats de gestion courent tous les deux pour la période 2023-2027.

La Région bruxelloise, l’agence bruxelloise pour l’emploi Actiris et l’agence régionale Bruxelles Formation ont signé ce mercredi les contrats de gestion qui lient les deux organismes bruxellois à la Région pour une période de cinq ans. Ces contrats fixent les missions et priorités de chacun en vue d’aider les chercheurs d’emploi bruxellois et d’augmenter le taux d’emploi dans la capitale.

Comme le définit le ministre bruxellois de l’Emploi et de la Formation professionnelle Bernard Clerfayt (DéFI), ces contrats de gestion ont un objectif unique : “Accéder à l’emploi”. Pour ce faire, l’accent de ces contrats a été mis sur l’accession à l’emploi via la formation et l’amélioration des compétences des chercheurs d’emploi.

Le cabinet de Bernard Clerfayt pointe en effet que près de deux tiers des offres d’emploi demandent des connaissances spécifiques et que huit offres d’emploi sur dix exigent la connaissance du français et du néerlandais. Sans oublier les demandes de compétences en bureautique et numérique. Or, sept chercheurs d’emploi bruxellois sur dix ont au mieux un diplôme du secondaire, 17% des chercheurs d’emploi ont une adresse e-mail et 6,5% ont une bonne connaissance de l’autre langue nationale. Des statistiques qui confirment, selon le cabinet, la nécessité de former ces personnes.

Bilan de compétences et formations adaptées

Dans son contrat de gestion, Actiris sera chargé de proposer un accompagnement renforcé des chercheurs d’emploi, notamment ceux les plus éloignés du marché de l’emploi et inscrits depuis plus d’un an. Un bilan de compétences professionnelles, linguistiques et numériques sera ainsi prévu pour définir un parcours de formation vers le marché de l’emploi.

Bruxelles Formation, pour sa part, proposera des formations mieux adaptées aux besoins des employeurs. Des formations de courte durée, des formations anticipant les attentes des acteurs économiques, des nouvelles méthodes pédagogiques… sont notamment attendues.

“Les spécificités institutionnelles bruxelloises nécessitent une articulation entre les politiques d’emploi et de formation. Ces feuilles de route partagée confèrent une vision commune à Actiris et à Bruxelles Formation”, conclut Bernard Clerfayt.

Gr.I. – Photo : Belga/Bruxelles Formation