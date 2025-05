Accident mortel dans les Marolles entre une camionnette de police et un scooter : le policier roulait sans permis de conduire

La victime, le scootériste, est décédée suite au choc. Le policier, lui, roulait sans permis de conduire.

Dans la nuit du 11 au 12 mai, vers minuit et demi, un accident mortel a eu lieu dans les Marolles. Deux véhicules étaient impliqués : une camionnette de la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles et un scooter.

“Selon les premiers éléments de l’enquête, le scooter, refusant la priorité de droite, aurait malencontreusement heurté le véhicule de police. Par ailleurs, les deux véhicules impliqués ne roulaient pas à une vitesse excessive, et le véhicule de police ne poursuivait pas ledit scooter, qui venait d’une direction différente“, a détaillé le parquet de Bruxelles. Le scootériste était un habitant du quartier des Marolles, récemment sorti de prison, et circulait sur un engin volé et débridé.

Mais selon La Capitale, le policier impliqué dans l’accident mortel roulait… sans permis de conduire. Une information que nous confirme le parquet de Bruxelles.

Suite à ces révélations, le policier fait à présent l’objet d’une double enquête. “La première vise à déterminer les circonstances de l’accident. Cette enquête se poursuit. La seconde concerne l’infraction de conduite sans permis du policier impliqué. Cet élément a été découvert par le parquet après des vérifications approfondies par le magistrat titulaire du dossier, élément qui n’avait jusqu’alors, pas été porté à la connaissance du parquet. Le policier a été effectivement condamné en 2023 par le Tribunal de police de Liège pour un fait d’excès de vitesse et déchu de son droit de conduire avec l’obligation de repasser les examens. Le policier n’aurait jamais récupéré son permis de conduire. Le policier a été appréhendé et déféré au parquet. Il doit comparaître pour cette infraction devant le Tribunal de police en comparution accélérée“, précise dans un communiqué Aurélie-Anne De Vos, magistrate presse au parquet de Bruxelles.

