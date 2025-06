Météo : une nouvelle journée estivale

Il y aura un peu de vent.

Le temps sera chaud et ensoleillé mardi avec à nouveau des nuages cumuliformes l’après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM), qui table sur des maxima de 22 à 28°C, avec toujours peu de vent.

L’IRM prévoit à nouveau une belle journée chaude et ensoleillée. Des nuages cumuliformes se reformeront en cours de journée dans l’intérieur des terres, avant de disparaître en soirée. Les températures atteindront 22 ou 23°C en bord de mer et en haute Ardenne, et 26 à 28°C dans de nombreuses régions. Le vent sera d’abord faible de direction variable puis il s’orientera au nord-ouest et deviendra modéré sur l’ouest du pays.

