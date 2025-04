Accès à Bruxelles perturbé : fermeture d’une bretelle de l’E411 dès le 15 avril

Les équipes en charge des travaux d’aménagement du carrefour N4-N25-E411/A4 en échangeur en diamant à hauteur de Mont-Saint-Guibert vont réhabiliter la seconde moitié du pont de l’échangeur autoroutier, côté Bruxelles. En conséquence, l’un des deux accès à l’E411/A4 sera fermé à partir du 15 avril, indique jeudi la Sofico.

Les usagers venant de Corroy-le-Grand via la rue de Chastre ne pourront ainsi plus emprunter l’accès direct n°9 “Corroy-le-Grand” à l’autoroute E411/A4 vers Bruxelles à partir du 15 avril, détaille la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). Sur le reste du chantier, les principes de circulation actuels resteront en vigueur. Les usagers venant de Corroy-le-Grand via la rue de Chastres et souhaitant gagner l’E411/A4 vers Bruxelles seront invités à poursuivre leur route sur la N25a, effectuer un demi-tour au niveau du carrefour en chantier avec la N4 pour reprendre la N25a dans l’autre sens jusqu’au second accès n°9 “Corroy-le-Grand” à l’autoroute.

L’objectif est, selon la Sofico, d’ouvrir à la circulation la double trémie du diamant et celle en sortie de l’autoroute E411/A4 en venant de Bruxelles d’ici la fin de l’année 2025. Les travaux se poursuivront ensuite en surface au niveau du carrefour en diamant et au nord de la zone de chantier. Ce dernier devrait être totalement terminé à l’été 2026.

