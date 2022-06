Abattage rituel : DéFi amende sa proposition d’interdiction

Emmanuel De Bock, chef de groupe au Parlement bruxellois (DéFi), annonce le dépôt d’amendements sur la proposition d’ordonnance voulant imposer l’étourdissement avant abattage animal. Il propose une concertation avec les cultes autour de la notion d’abattage réversible et un étalement de la mesure dans le temps.

La question divise au sein même de plusieurs groupes et de la majorité. Emmanuel De Bock souligne être dans un processus parlementaire où il n’y a ni majorité ni opposition. “J’ai entendu les remarques des uns et des autres, il faut trouver un consensus et je souhaite que l’ensemble des groupes, l’ensemble des députés, en leur âme et consciences puissent se proposer sur l’ensemble des amendements qui seront rédigés, c’est le meilleur système et la meilleure manière d’arriver à un accord.” Une exception serait prévue pour les bovins (la technique n’est pas au point pour ces animaux).

► À voir aussi : Parlement bruxellois : les auditions sur l’abattage sans étourdissement se terminent

Une position en deçà de la version officielle de la proposition déposée (interdiction pure et simple abattage sans étourdissement) mais qui serait finalement comparable avec celles adoptées par la Région wallonne et flamande. “Dans les autres régions, il y a aussi des exceptions. Les régions flamande et wallonne ont pris le temps de la mise en exécution de leur législation. Les abattoirs d’Anderlecht ne sont pas prêts pour empêcher l’abattage avec ou sans étourdissement, ils n’ont pas les capacités de le faire et il faudra l’inclure dans le temps, la mise en œuvre doit être aussi discutée.”

► À lire aussi : Bataille de pétitions : voici ce que révèle cette technique de lobbying

“Pour les moutons, l’électronarcose (étourdissement préalable réversible) est au point, je trouve que ça vaut la peine d’entendre le culte par rapport à ça. Le culte juif a dit qu’ils ne s’étaient jamais prononcés par rapport à ça, ce serait l’occasion d’avoir un avis clair, net, précis sur cette question” conclue-t-il.

► Retrouvez en intégralité l’interview d’Emmanuel De Bock

■ Anaïs Corbin / Une interview de Fabrice Grosfilley